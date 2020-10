Agentes dos Serviços Secretos voluntariaram-se para estar dentro do carro com Trump infetado com Covid-19

Após surgirem inúmeras críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por aparecer, infetado com a Covid-19, dentro de um carro com dois agentes dos Serviços Secretos dos Estados Unidos da América (EUA) à porta do hospital onde estava internado, o antigo gerente de campanhe de Trump manifestou-se sobre o assunto.



Corey Lewandowski justificou a atitude do presidente dos EUA avançando que os funcionários que o acompanharam esta segunda-feira se voluntariaram para a função.



"Eles têm trabalhos muito difíceis, mas não eram obrigados a fazer isto, ambos se ofereceram. Havia uma divisória de acrílico, creio eu, entre o presidente e os dois agentes dos Serviços Secretos no veículo. Esta viagem foi feita com a consulta de médicos, que disseram que não o colocaria em perigo nem a ele nem qualquer pessoa dentro do veículo", esclareceu Lewandowski.



A decisão do presidente dos Estados Unidos da América foi altamente criticada por alguns elementos dos Serviços Secretos dos EUA que acusam Trump de ter colocado em risco a saúde dos funcionários. Um agente não identificado, que diz trabalhar na equipa de segurança de Trump, disse à CNN : "Isto nunca deveria ter acontecido".



Também vários médicos caracterizaram a atitude de Trump como imprudente.