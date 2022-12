Agricultor com 102 filhos e 538 netos e 12 mulheres revela que vai parar de aumentar a família

Devido à situação, Musa Hasahya pediu às companheiras para usarem métodos contracetivos para poderem comprar comida. " Casei-me com uma mulher atrás da outra. Como pode um homem ficar satisfeito com apenas uma mulher?", questionou o homem que reside num país onde a poligamia é legal.



Cerca de um terço dos filhos de Hasayha, com idades entre os seis e os 51 anos, vivem com ele na quinta. O filho mais velho do agricultor é 21 anos mais velho que a esposa mais nova de Hasayha, mãe de 11 dos seus filhos.





Um homem, de 67 anos, com 102 filhos e 568 netos, de 12 mulheres diferentes, decidiu parar de aumentar a família, no Uganda, avançou esta terça-feira o jornal britânico Daily Mail."O meu rendimento tornou-se cada vez menor ao longo dos anos, devido ao aumento do custo de vida e a minha família tornou-se cada vez maior", lamentou o agricultor.