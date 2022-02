Agricultor usa empilhador para mover carro de turista e é ilibado em tribunal

Robert Hooper, um agricultor de 57 anos, foi ilibado depois de ter usado um empilhador para tirar o carro de um turista, que estava estacionado no terreno da sua propriedade no Reino Unido, no ano passado."A casa de um inglês é o seu castelo e o meu castelo começa naquele portão da frente", disse o homem ao juiz para justificar aquilo que tinha feito. O agricultor insistiu que tinha o direito legal de defender a sua propriedade contra intrusos, segundo o jornal britânico Daily Mail.Durante a sessão em tribunal Robert Hooper explicou que pediu ao grupo de turistas para retirarem o carro, que estava a bloquear o portão da frente da sua propriedade. Perante o pedido, Robert foi agredido com um soco. Ficou "assustado" e sentiu-se "ameaçado", por isso achou que tinha de agir.Assim, usou um empilhador para retirar o carro do local.Um dos jovens, de 21 anos, tentou impedir que o agricultor retirasse o veículo. Depois, insultou o agricultor e baixou as calças. O momento ficou registado num vídeo.