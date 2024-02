Agricultores espanhóis decidem manter protestos após reunião com ministro

As organizações agrícolas de Espanha vão avançar com os protestos que anunciaram esta semana, depois de se terem reunido esta sexta-feira com o ministro da Agricultura, Luís Planas, disseram os dirigentes das associações.

À saída de uma reunião em Madrid com o ministro Luis Planas, dirigentes das três maiores confederações agrícolas de Espanha disseram que os protestos de agricultores anunciados para as próximas semanas se mantêm, sem avançarem mais detalhes sobre o calendário concreto das mobilizações.

Os agricultores espanhóis anunciaram mobilizações em linha com os protestos do setor noutros países europeus e que têm como alvo principal e comum as políticas da União Europeia (UE).