Agricultores gregos continuam mobilizações no país para exigir mais respostas

Os agricultores gregos continuaram esta segunda-feira as mobilizações em todo o país, reforçando bloqueios em estradas regionais, para exigir que o Governo, liderado pelo primeiro-ministro conservador Kyriakos Mitsotakis, aceda às suas exigências.

Enquanto os 'media' locais dão conta do reforço de bloqueios de estradas regionais no norte da Grécia e da possibilidade de uma intensificação das ações de protesto no centro do país, o Governo grego já indicou não estarem previstas medidas adicionais para o setor agrícola, em relação às anunciadas na semana passada.

Nos arredores de Salónica, a segunda cidade da Grécia, os agricultores tentaram entrar esta segunda-feira de manhã no centro da cidade de 1,5 milhões de habitantes com dezenas de tratores, mas foram bloqueados pela polícia.

Em protesto há cerca de duas semanas, os agricultores exigem uma revisão da Política Agrícola Comum (PAC) da União Europeia (UE), que responsabilizam pela redução significativa dos seus rendimentos, e pedem uma compensação face aos preços pagos pelos produtos necessários para a sua atividade.

Outra exigência passa pela compensação face aos estragos provocados pelas inundações registadas na zona centro, onde se localiza a maior área agrícola do país.

Apesar dos anúncios do Governo grego da semana passada sobre o aumento das ajudas para cada produtor das zonas afetadas pelas inundações, dos atuais 2.000 euros para um máximo de 10 mil euros, e de outros apoios para o setor agrícola, as associações de agricultores criticaram as medidas que classificaram como "insuficientes".

O porta-voz do executivo helénico, Pavlos Marinakis, deixou hoje claro que "não estão a ser consideradas medidas adicionais", uma vez que os "recursos à disposição" do Governo "não são inesgotáveis".

Para terça-feira está previsto para a cidade de Larisa (centro) um encontro de organizações profissionais de todo o país, no qual, segundo a imprensa local, os agricultores deverão decidir intensificar ainda mais os protestos.

Os agricultores europeus, incluindo em Portugal, saíram à rua nas últimas semanas, cortando estradas com tratores e fardos de palha, exigindo a flexibilização da PAC e mais apoios para o setor, em ações que já levaram os Governos a adotar novas medidas.

Em Portugal, cerca de meia centena de tratores e máquinas agrícolas congestionaram hoje de manhã o Itinerário Complementar (IC) 2 na zona da Benedita, no concelho de Alcobaça, onde agricultores da região Oeste protestam contra o atual estado do setor.