Agride gerente de McDonald's porque lhe deram pouco ketchup

Uma mulher entrou na cozinha de um dos restaurantes da cadeira alimentar McDonald's, em Santa Ana, nos Estados Unidos, e atacou a gerente porque ficou insatisfeita com a quantidade de ketchup que lhe foi fornecida.Mayra Gallo, de 24 anos, entrou pela zona do restaurante destinada aos empregados, dirigiu-se à cozinha e à zona de atendimento Drive e agrediu a mulher.Os funcionários do restaurante tentaram retirar a mulher do local, mas foi um amigo de Mayra que conseguiu acalmá-la a afastá-la do estabelecimento.Mayra Gallo foi detida e acusada de agressão.