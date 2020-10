Agride namorado nos testículos durante semanas antes de o matar

Uma mulher agrediu o namorado nos testículos durante semanas, antes de o esfaquear até à morte em frente aos seus amigos em Worcestershire (Inglaterra), segundo o jornal britânico Daily Star.

"A réu tirou uma faca de cozinha de um armário e virou-se para Wayne Coventry, que se virou para ela. Ela ergueu a faca bem alto e baixou-a num movimento clássico de esfaqueamento e enfiou-a profundamente no meio do seu peito", contou o advogado da acusação, Dayfdd Enoch QC em tribunal.

O golpe desferido por Cordelia teria, de acordo com Dayfdd Enoch, nove centímetros e atingiu em cheio a artéria aorta, o que provocou a morte imediata de Wayne. De acordo com uma dessas testemunhas, a mulher estaria a sorrir nesse momento.



O corpo foi encontrado em casa do irmão da vítima em outubro do ano passado.

Cordelia e Wayne estariam juntos há dois anos e meio mas a relação era descrita como sendo tóxica, onde havia vários episódios de violência e ciúmes. Um mês antes do homicídio, a mulher terá dito que um deles "acabaria morto" quando foi detida por agressão.