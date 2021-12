Agrupamento escolar na Flórida paga compensação milionária a vítimas de massacre

Um agrupamento escolar na Flórida, nos Estados Unidos, vai pagar mais de 26 milhões de dólares (cerca de 23 milhões de euros) às famílias de 17 pessoas mortas e feridas no massacre numa escola em 2018.

Segundo os termos dos acordos legais esta quarta-feira conseguidos, 25 milhões de dólares serão dividido por 51 familiares dos 17 mortos, bem como de estudantes e funcionários feridos, e 1,25 milhões serão pagos de uma só vez a Anthony Borges, que sofreu alguns dos ferimentos mais graves.

Em outubro, Nikolas Cruz, de 23 anos, confessou-se culpado do ataque e aguarda uma sentença de pena de morte ou de prisão perpétua, que será conhecida no início do próximo ano.