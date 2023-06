Imagens mostram momento da explosão da barragem da central hidroelétrica de Kakhovka

da central hidroelétrica de Kakhovka, que explodiu esta terça-feira, já está a atingir povoações nas margens do rio Dnipro, na Ucrânia. Kiev acusou, esta terça-feira, Moscovo de fazer explodir a barragem e pediu aos residentes nas zonas junto ao rio Dnipro, no sul da Ucrânia, que abandonem as habitações.







A água da barragem"A partir das 07h30 [05h30 de Portugal], as seguintes povoações estão total ou parcialmente inundadas: Tyahynka, Lvov, Odradokamyanka no distrito de Beryslav, Ivanivka, Mykilske Tokarivka, Poniativka, Bilozerka e o bairro Ostrov de Kherson no distrito de Kherson. Sabemos que outras povoações serão inundadas e estamos preparados para isso", informa o"A administração militar e todos os serviços, incluindo o Serviço de Emergência do Estado e a polícia, foram postos em alerta às cinco da manhã. Cerca de 16.000 pessoas na margem direita da região de Kherson encontram-se na zona crítica", acrescenta.A central nuclear de Zaporijia não enfrenta "perigo imediato" na sequência das cheias provocadas pela destruição parcial da barragem hidroelétrica de Kakhovka no rio Dnipro, disse a Agência Especial de Energia Atómica citada pela AFP.

"Não há perigo nuclear imediato", disse a agência das Nações Unidas referindo-se aos eventuais efeitos da destruição da barragem no rio Dnipro.

A zona da barragem de Kakhovka está ocupada pelas forças da Rússia que já acusaram Kiev de ataque contra a infraestrutura provocando as inundações.

Em atualização