Água de colónia substitui álcool gel para combater coronavírus na Turquia

A pandemia do coronavírus levou ao encerramento de lojas e afetou os mercados financeiros em todo o Mundo. Na Turquia, apesar das contingências para evitar a propagação da covid-19, o setor de vendas de água de colónia turca cresceram e não é pelo cheiro que proporciona, mas sim pelas suas propriedades desinfetantes, segundo avança a National Public Radio.No pequeno Atelier Rebul, no bairro de Karakoy, em Istambul, o proprietário Goksel Kaygin lida com um fluxo crescente de clientes. A água de colónia Rebul, como algumas outras marcas turcas, é produzida com 80% de álcool que, pelas suas propriedades desinfetantes, faz com que as vendas disparem.O governo turco suspendeu a exigência de incluir etanol na gasolina, aumentando assim a capacidade de produzir colónias e desinfetantes.Os meios de comunicação turcos sugerem ainda que o uso tradicional de colónia nas mãos poderá contraiar o aumento de número de infetados com coronavírus.