Água encontrada em asteroide a 300 quilómetros da Terra

A sonda espacial japonesa, Hayabuso-2, conseguiu retirar do asteroide Ryugu, que se encontra a 300 quilómetros do planeta Terra, manchas de poeira que continham uma gota de água. A descoberta sustenta a teoria de que a vida na Terra pode ter sido criada no espaço.Antes de a investigação ter sido publicada há uma semana na revista 'Science', a cientista Tomoki Nakamura, da universidade de Tohoku, revelou aos cientistas que esta gota de água tem "um grande significado". A equipa de investigação japonesa, da qual Tomoki Nakura faz parte, descobriu que a água encontrada era gaseificada e continha sal e matéria orgânica. A mais recente descoberta reforça a teoria de que os asteroides, como Ryugu, podem ter fornecido água ao planeta Terra através de colisões. A descoberta ainda suporta a hipótese relativa à origem dos oceanos e da matéria orgânica da Terra.De acordo com o especialista em astrobiologia, Kensei Kobayashi, "a descoberta sugere que o asteroide é composto por água, não apenas em estado sólido como também em estado líquido, e a matéria orgânica pode ter sido gerada naquela água".A sonda espacial Hayabusa-2 foi lançada em 2014 para realizar uma missão em Ryugu, tendo regressado à órbita da Terra há dois anos para "largar" a cápsula que compunha a amostra da investigação.