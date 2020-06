Uma corrente de água preta com mau cheiro transformou as águas turquesa da praia Icacos na Baía de Acapulco, no México, em águas escuras. De acordo com um vídeo captado de uma janela de hotel, divulgado nas redes sociais, o fluxo de esgoto durou cerca de 25 minutos e impressionou os banhistas.



"O fluxo constante de água preta durou aproximadamente 25 minutos, o que provocou muita pressão", disse uma testemunha citada pela agência Reuters.





#Viral | Un usuario compartió un video en donde se observa una gran descarga de aguas negras sobre la playa Icacos, del puerto de #Acapulco, #Guerrero.



Tras varios minutos se observa en otra toma un segundo flujo de estas aguas ubicado a unos metros



: Chiwy Velasco. pic.twitter.com/lpjNyNLG0J — 24 Morelos (#QuédateEnCasa ) (@24_morelos) June 26, 2020

Segundo as testemunhas, além da cor, a água que corria possuia um cheiro nauseabundo. O governo do estado de Guerrero, no México, negou nas redes sociais que a água fizesse parte do sistema de drenagem ou da ruptura de um tanque de esgoto.As autoridades do Meio Ambiente e Recursos Naturais estão a investigar, avança a Reuters.