"Ainda não estou bem": Papa fala pela primeira vez depois de cancelar viagem à COP28

O Papa Francisco falou pela primeira vez desde que cancelou a sua ida à COP28, no Dubai, por motivos de saúde. Sumo Pontífice compareceu na manhã desta quarta-feira na audiência no Vaticano.O líder da Igreja Católica aclarou que ainda não estava recuperado e, por isso, não iria ler o texto preparado. "Ainda não estou bem com esta gripe e a minha voz não está boa", justificou, depois de ter saudado os presentes na Sala Paulo VI.Na terça-feira, o Vaticano anunciou que o Papa não iria viajar para o Dubai, para marcar presença na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre o Clima, devido ao "estado de gripe e inflamação das vias respiratórias", informou o gabinete de comunicação da Santa Sé.