"Ainda o ouvi chorar, mas depois deixei de o ouvir", relata pai de Julen emocionado

Bombeiros mantêm a esperança de que Julen possa estar vivo.

O pai de Julen, o menino que caiu este domingo num poço em Málaga, relatou de forma emocionante como tudo aconteceu.



José Rosello emociona-se ao revelar que ainda ouviu o menino a chorar no momento da queda. "Ainda o ouvi chorar, mas depois deixei de o ouvir", conta o pai do menino emocionado.



"Disse-lhe 'Julen, calma, o pai está aqui e o teu irmãozinho vai-nos ajudar'", conta o pai a chorar.



"Estou aqui há dois dias, mas parece que estou aqui há um mês", confessa José.



As autoridades mantêm a esperança de que o menino possa estar vivo após três dias dentro do poço.



Recorde-se que o bebé caiu num buraco com mais de 100 metros de profundidade e com cerca de 25 centimetros de diâmetro.