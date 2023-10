Air Europa é alvo de ataque informático e pede aos clientes que cancelem cartões de crédito

A Air Europa sofreu esta manhã de terça-feira um ciberataque que deixou expostos os dados dos cartões de crédito dos clientes. A companhia aérea confirmou a situação em comunicado, que foi citado no jornal El País.A empresa enviou um e-mail a alguns clientes a avisar que a companhia aérea sofreu um ciberataque que levou ao roubo de informações bancárias. No entanto, garante que ninguém chegou a ser vítima de fraude."Os dados extraídos eram exclusivamente os associados aos próprios cartões e não aos clientes. Em nenhum caso os cibercriminosos acederam a outras bases de dados da Air Europa ou extraíram qualquer outro tipo de informação pessoal dos clientes", pode ler-se no comunicado, citado no jornal espanhol.Apesar te não terem existido lesados, a companhia apelou à adoção de um conjunto de medidas de segurança, entre as quais o cancelamento dos cartões utilizados para efetuar os pagamentos na Air Europa."Dado o risco de falsificação de cartão e de fraude que este incidente pode representar, e a fim de proteger os seus interesses, recomendamos que tome as seguintes medidas, identifique o cartão utilizado para efetuar o(s) pagamento(s) no sítio Web da Air Europa; contacte o seu banco; solicite o cancelamento/cancelamento/substituição desse cartão", refere a empresa.