Air France chega a acordo salarial com maioria dos sindicatos

Compromisso abrange um aumento geral dos salários de 2% com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2018.

17:05

A administração da Air France alcançou esta sexta-feira um acordo com os sindicatos que representam a maioria dos trabalhadores da companhia sobre aumentos salariais, um contencioso que levou a vários dias de greve.



O compromisso abrange um aumento geral dos salários de 2% com efeitos retroativos a 01 de janeiro deste ano, a que acresce outro aumento de 2% a partir do início de janeiro de 2019, informou a Air France em comunicado.



A partir daí, haverá uma nova negociação em outubro do próximo ano, que vai ter como base a situação económica global, a do grupo Air France-KLM e o resultado económico da companhia.



O diretor-geral da Air France-KLM, Benjamin Smith, agradeceu aos sindicatos "a qualidade das negociações nas últimas semanas e a confiança que prevaleceu".



Este compromisso deve pôr fim a um capítulo de greves que custou à companhia aérea pelo menos 335 milhões de euros e levou à demissão do anterior presidente-executivo, Jean-Marc Janaillac.



O conflito começou com os sindicatos a reclamarem um aumento de 5,1% para compensar a perda de poder de compra no período 2012-2017.