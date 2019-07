Air France-KLM vai modernizar frota com 60 aviões A220-300

O Grupo Air France-KLM assinou um compromisso para a compra de 60 aviões A220-300, da Airbus, com o objetivo de modernizar a sua frota, anunciou esta terça-feira, em comunicado, a companhia aérea.Os aviões de corredor único A220-300, que permitem transportar entre 100 a 150 passageiros, são, segundo a empresa, mais eficientes em termos de consumo de combustível e emissões de CO2 (dióxido de carbono), o que os torna mais adequados para rotas de curta e média distância."Este avião demonstra uma excelente eficiência operacional e económica, o que nos permite melhorar o seu impacto ecológico, devido à redução do consumo de combustível e de emissões de CO2. Também está perfeitamente adaptado à nossa rede nacional e europeia, o que permitirá à Air France operar de formar mais eficiente nas rotas de curta e média distância", referiu, no mesmo comunicado, o presidente executivo do Grupo Air France-KLM, Benjamin Smith.A Air France opera atualmente uma frota de 144 aviões Airbus.