O epidemiologista americano Anthony Fauci alertou que a vacina que está prestes a chegar “pode não ser suficiente” para erradicar a doença e que é imperativo “não baixar a guarda” por pensar que tudo vai acabar em breve.









“A cavalaria está a chegar mas não podemos baixar a guarda, temos de continuar a lutar porque a ajuda ainda não chegou. Está a caminho, mas ainda não chegou”, avisou Fauci, numa tentativa de temperar alguma da euforia causada pelo anúncio de que a vacina da Pfizer é 90% eficaz no combate à Covid-19.

Segundo o epidemiologista, a vacina poderá começar a ser distribuída ainda este ano mas só chegará à população em geral entre abril e junho. “Até lá, temos de continuar a reforçar as medidas de saúde pública”, frisou, alertando ainda que a vacinação não significa a erradicação da doença. “A pandemia vai acabar, mas a doença pode tornar-se endémica, algo que teremos de continuar a controlar”.



6 mil euros por falta de teste negativo

Os turistas e outros viajantes que chegarem a Espanha sem um teste à Covid-19 negativo podem ser sancionados com multas até 6000 euros, anunciou a MNE espanhola Arancha González Laya. A medida entra em vigor no dia 23 e aplica-se a todos os viajantes provenientes de países de risco, incluindo Portugal.







Patrão da Tesla desanca testes

O bilionário Elon Musk criticou esta sexta-feira a fiabilidade dos testes à Covid-19, afirmando que fez quatro testes no mesmo dia, dois dos quais deram positivo e outros dois negativo. “A mesma máquina, o mesmo teste, a mesma enfermeira. Algo de muito estranho se passa”, afirmou o patrão da Tesla.







Ramdesivir ineficaz em doentes críticos

A Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos desaconselhou o uso do antiviral Remdesivir em doentes internados em estado crítico. A recomendação surge na sequência do estudo ‘Solidarity’ da OMS que concluiu que o medicamento é “pouco ou nada eficaz” no tratamento da Covid-19.



PANDEMIA PELO MUNDO

Recorde de casos

O governo alemão disse esta sexta-feira que não será possível levantar tão cedo as medidas de restrição impostas para travar a pandemia, depois de o país registar um novo recorde diário de infeções com 23 542 casos nas últimas 24 horas.



Escolas fechadas

O governo austríaco vai anunciar hoje medidas adicionais para conter a propagação do coronavírus, incluindo o fecho da escolas e centros comerciais. A Áustria está sob confinamento noturno há quase duas semanas, mas os contágios ainda não desaceleraram.



Vírus em congelados

As autoridades da cidade chinesa de Wuhan voltaram a detetar o novo coronavírus em amostras de carne congelada importada do Brasil. Foram "adotadas medidas de emergência", incluindo o armazenamento da carga e a testagem e isolamento de pessoal que esteve em contacto com as embalagens.



RADAR COVID

2 mil milhões para a COVAX

A OMS e a Aliança Global para as Vacinas já angariaram dois mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros) para financiar a iniciativa COVAX, que visa comprar e distribuir vacinas contra o coronavírus pelos países mais pobres.



Vacina australiana

Os testes iniciais da vacina experimental que está a ser desenvolvida pela Universidade de Queensland e pela empresa de biotecnologia CSL mostraram que o fármaco é seguro e produz uma resposta imunitária.



Analisar os esgotos

Um estudo canadiano concluiu que a análise dos esgotos pode ser uma ferramenta importante para ajudar a detetar surtos localizados, como em prédios ou edifícios de escritórios.



Minorias mais afetadas

Uma investigação publicada na revista ‘Lancet’ diz que as minorias étnicas são desproporcionalmente atingidas pelo vírus.