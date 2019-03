Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ajuda humanitária à Venezuela foi queimada pela oposição

Cocktail molotov terá estado na origem do incêndio que destruiu comida e medicamentos.

08:39

As autoridades norte americanas culparam o governo de Nicolás Maduro de incendiar camiões com ajuda humanitária para a Venezuela, no entanto, um vídeo publicado pelo jornal The New York Times revela agora que foi a oposição a responsável pelo incidente.



Um cocktail molotov terá estado na origem do incêndio que destruiu comida e medicamentos.



O molotov foi atirado por um manifestante da oposição e, segundo as imagens divulgadas pelo jornal The New York Times, resultou no incêndio que destruiu centenas de medicamentos e comida para ajudar o povo da Venezuela.