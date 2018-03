Ajuda humanitária entra em Ghouta Oriental

Pelo menos 14 civis morreram esta madrugada em ataques do regime de Assad.

11:48

De acordo com a organização não-governamental com sede em Londres, o presidente Bashar al-Assad está determinado em continuar a ofensiva iniciada no dia 18 de Fevereiro. O regime de Damasco é apoiado pela Rússia que tem forças e meios no terreno.



Recorde-se que a última semana do leste de Ghouta Foi mortífera. Mais de 500 civis foram mortos em cinco dias de bombardeamentos do regime sírio sobre Ghouta Oriental. Entre os mortos, estão uma centena de crianças.



Ghouta é uma região situada nos subúrbios de Damasco, capital da Síria, e um dos últimos bastiões dos rebeldes ao regime de Bashar al-Assad. Desde 2013 — ou seja, um ano depois do início da guerra na Síria — que Ghouta está cercada pelas forças do regime, que contam com a cooperação militar da Rússia, do Irão e do Hezbollah.







Uma coluna de 46 camiões da ONU começou a entrar em Ghouta Oriental, região síria controlada por rebeldes que tem sido alvo de uma ofensiva do regime de Assad desde dia 18 de Fevereiro.Os camiões, que levam bens alimentares e medicamentos fornecidos pelas Nações Unidas para civis, entraram no enclave rebelde após ter sido bombardeado esta madrugada pelo Força Aérea do regime de Damasco. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos do Homem, pelo menos 14 civis morreram neste ataque.