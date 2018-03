Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ajuda humanitária já chegou a Ghouta

Regime sírio permitiu entrada de 46 camiões com comida, mas reteve grande parte dos medicamentos e equipamento cirúrgico.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Um comboio com ajuda humanitária entrou ontem no enclave de Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco, alvo nas últimas semanas de uma ofensiva brutal das forças governamentais, que fez mais de 700 mortos.



O regime sírio reteve, no entanto, grande parte dos medicamentos e equipamento cirúrgico que seguiam no comboio, prolongando o sofrimento de milhares de pessoas feridas e doentes na região cercada desde 2013 pelas forças governamentais.



Uma coluna com 46 camiões da Cruz Vermelha e das Nações Unidas entrou ao início da tarde na cidade de Douma, transportando comida suficiente para 27 500 pessoas e outra ajuda humanitária, incluindo agasalhos e medicamentos. Inicialmente, estava previsto um comboio maior com comida para cerca de 70 mil pessoas, mas o regime sírio obrigou a reduzir a dimensão da coluna, prometendo que o restante poderia ser entregue no final desta semana.



As forças sírias retiveram ainda cerca de 70 por cento dos abastecimentos médicos previstos, incluindo material de emergência e equipamento cirúrgico que constituem uma das necessidades prioritárias dos poucos hospitais ainda em funcionamento, e que há meses esgotaram as reservas de material de primeira necessidade, incluindo compressas, suturas e anestésicos.



Ali al-Za’tari, um funcionário da ONU que acompanhou o comboio, relatou que, mesmo durante a distribuição da ajuda, os bombardeamentos não pararam, num claro desrespeito pelo cessar-fogo decretado há mais de uma semana pelo Conselho de Segurança da ONU. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, pelo menos 45 pessoas morreram e mais de 190 ficaram feridas nos bombardeamentos de ontem, fazendo aumentar para 740 o número de vítimas mortais desde o início da ofensiva, há duas semanas.



PORMENORES

Um terço já caiu

As forças sírias já capturaram cerca de um terço do enclave de Ghouta Oriental desde o início da ofensiva terrestre, há uma semana. Regime alega que as milícias rebeldes que ocupam a região são "terroristas" e, por isso, não estão abrangidas pelo cessar-fogo da ONU.



Rússia acusa EUA

O Ministério da Defesa da Rússia acusou os EUA de violarem a resolução da ONU por não exercerem pressão sobre os rebeldes para travarem os ataques contra as tropas governamentais e o lançamento de ‘rockets’ e morteiros contra Damasco.