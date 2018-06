Sul-coreano queria asilo no país presidido por Donald Trump.

Jongno-gu, na capital da Coreia do Sul. Segundo as autoridades locais, o homem procurava asilo no país onde Donald Trump é presidente.



Do embate resultou um ferido. As autoridades locais fizeram um teste de alcoolémia ao condutor do veículo que deu negativo.



Um homem sul-coreano foi contra os portões da embaixada dos EUA em

O homem, alegadamente, depois de sair do carro terá gritado: "Ajude-me, ajude-me".



"Queria deixar o país e ir para os EUA", disse o homem à polícia, segundo afirma o Express.





A man has crashed his car into the gate at the US embassy in Seoul. Early reports suggest he wanted asylum in the US. Picture from ?@YonhapNews? #SouthKorea #seoul pic.twitter.com/ljvTAOXRgs — Wayne Hay (@wayne_hay) 7 de junho de 2018