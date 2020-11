O grupo ‘jihadista’ Al-Qaida no Magrebe Islâmico (Aqmi) pediu esta segunda-feira aos seus seguidores para matarem qualquer pessoa que insulte Maomé, ameaçando vingar-se do Presidente francês, Emmanuel Macron, que defendeu a publicação de caricaturas do profeta em nome da liberdade de expressão."Matar aquele que insulta o profeta é o direito de todo o muçulmano capaz de o fazer", escreveu o grupo 'jihadista' em reação às declarações de Macron, durante uma cerimónia de homenagem ao professor Samuel Paty que foi degolado por um extremista no passado dia 16 de outubro."Defenderemos a liberdade […] e a laicidade. Não renunciaremos às caricaturas, aos desenhos, mesmo que outros recuem", declarou então o Presidente francês.