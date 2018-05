O aeroporto de London City, nos arredores da capital britânica, foi evacuado esta quarta-feira devido ao disparo de um alarme de incêndio. O caso aconteceu por volta das 19h00 (hora local, a mesma de Lisboa) e obrigou a cancelar dezenas de partidas e chegadas previstas para o terminal londrino.



Um vídeo publicado no Twitter mostra centenas de pessoas na pista do aeroporto, depois de terem sido retiradas do edifício. Imagens publicadas nesta rede social mostra uma verdadeira multidão junto aos aviões estacionados no terminal.