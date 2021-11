Alarme na Estação Espacial Internacional com teste de míssil russo

Os sete astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional foram na segunda-feira à noite obrigados a refugiar-se nas cápsulas de evacuação durante duas horas devido ao risco de colisão com os detritos causados pelo teste de um novo míssil espacial russo. Os EUA, a NASA e a NATO condenaram a "irresponsabilidade" de Moscovo, que colocou em risco não só a segurança dos astronautas a bordo da ISS - incluindo dois cosmonautas russos - como criou um novo campo de detritos que irá constituir uma ameaça a futuros voos espaciais "durante anos".O míssil, lançado a partir de uma base na Rússia, atingiu um satélite russo desativado, causando "mais de 1500 fragmentos orbitais detetáveis" - capazes de serem seguidos pelos radares - e milhares de outros fragmentos mais pequenos, numa "demonstração deliberada do mais completo desrespeito pela segurança, estabilidade e sustentabilidade da exploração espacial por todas as nações", acusou o Comando Espacial dos EUA.O governo russo diz que o teste foi "um sucesso" e negou que os detritos tenham representado qualquer risco para a Estação Espacial Internacional e a sua tripulação.