Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alarme para terrorismo volta a soar na capital do Sri Lanka

Patrulhamento reforçado em igrejas, hotéis e ruas.

Por Rita F. Batista | 08:43

Uma nova explosão ouvida perto de Colombo, a capital do Sri Lanka, deixou, esta quinta-feira, as autoridades locais em alerta máximo. Por uma questão de precaução, foi impedido o acesso ao banco central e à estrada principal que conduz ao aeroporto.



Apenas quatro dias depois do massacre que matou 253 pessoas em ataques a igrejas e hotéis em Colombo e na vizinha Negombo, o país voltou a ficar em sobressalto, depois de terem chegado às autoridades vários relatos que davam conta de uma explosão.



A rua do World Trade Center esteve cortada ao trânsito durante várias horas e o patrulhamento nas ruas, igrejas e hotéis foi fortemente reforçado. Estas medidas de segurança foram tomadas, depois de as autoridades terem identificado um veículo que consideraram suspeito, estacionado nas proximidades do local onde alegadamente se deu a explosão.



No entanto, as autoridades acabaram por concluir que nada havia de errado com a viatura e as ruas acabaram por ser novamente reabertas. Ainda assim, a explosão ouvida está a ser investigada pelas autoridades.



O ex-chefe da Marinha do Sri Lanka, Jayanath Colombage, especialista em contraterrorismo, disse esta quinta-feira que o pai de dois bombistas suicidas envolvidos nos ataques no Domingo de Páscoa foi detido, por suspeita de ter ajudado os filhos a levar a cabo o ataque.