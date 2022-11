As autoridades chinesas implementaram novas medidas repressivas para tentar conter o alastrar dos protestos contra as restrições da política de ‘Covid zero’ que estão a transformar-se num desafio políticos sem precedentes contra o regime e por mais liberdade de movimentos e de expressão. Desafiando a censura e as medidas policiais cada vez mais duras, as manifestações alastraram a cada vez mais cidades, ganhando igualmente intensidade em universidades de todos os cantos da China.









Ver comentários