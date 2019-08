Alba, a jovem futebolista de 19 anos que perdeu a vida num acidente de mota

PÉSAME | La RFEF lamenta el fallecimiento de la joven futbolista Alba Esteban Frau, de sólo 19 años, que se nos ha ido a tan temprana edad después de un desgraciado accidente de tráfico en Mallorca. Queremos mostrar nuestras condolencias a familiares y allegados.



Descanse en paz pic.twitter.com/JOClqx9erG — RFEF (@rfef) August 8, 2019

Alba Esteban Frau, uma jovem promessa do futebol espanhol, morreu aos 19 anos vítima de um acidente de mota em Maiorca.A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) deixou uma mensagem de condolências aos amigos e familiares da jogadora.A jovem viajava de mota com um rapaz de 23 anos quando colidiram com um carro, na estrada que une Palma a Sóller. O condutor está em estado grave, segundo avança o El Confidencial.Segundo a Guardia Civil, um carro embateu contra a mota que se despistou. Depois de estar internada durante dois dias no hospital de Son Espases, Alba acabou por morrer.O condutor do carro saiu ileso e as autoridades estão agora a investigar as causas do acidente.Alba jogou em quatro equipas da região: Son Oliva, Athletic Marratxí, Independiente Camp Redo e Recreativo La Victoria.