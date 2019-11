Albert Rivera renuncia ao cargo de presidente do partido Cidadãos após o desastre eleitoral

Albert Rivera, atual líder do partido Cidadãos, anunciou esta segunda-feira de manhã a sua renúncia na reunião da Comissão Executiva Nacional do partido após o desastre eleitoral do partido. A notícia é avançada pelo El Mundo.



O partido liberal espanhol afundou-se nestas eleições e caiu de 57 para 10 deputados.







Rivera tinha colocado o futuro nas mãos dos militantes

"O que tivemos esta noite foi um mau resultado, sem paliativos nem desculpas", admitiu o líder do Cidadãos, Albert Rivera, antes de anunciar a convocação de um Congresso Extraordinário no qual assumiu colocar o seu futuro nas mãos dos militantes do partido.