Alegado suspeito do assassinato de jornalista saudita Khashoggi libertado após "troca de identidades"

O homem preso num aeroporto de Paris por suspeita de ligações ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi foi esta quarta-feira libertado.De acordo com os procuradores, tratou-se de um caso de identidade trocada.Khalid Alotaibi, de 33 anos, foi detido pela polícia de fronteira esta terça-feira quando estava prestes a embarcar para Riade, informaram as autoridades.Alotaibi foi colocado em detenção judicial ao abrigo de um mandado de prisão internacional emitido pela Turquia.A embaixada da Arábia Saudita na capital francesa revelou esta terça-feira à noite que a pessoa detida "não tem nada a ver com o caso em questão".Jamal Khashoggi, colaborador do jornal Washington Post e crítico do regime saudita, foi assassinado em outubro de 2018 no consulado de Riade em Istambul.