Alemã de software SAP multada em mais de seis milhões de euros por violar sanções ao Irão

A Justiça dos Estados Unidos anunciou quinta-feira que a gigante de software alemã SAP vai pagar mais de oito milhões de dólares (mais de seis milhões de euros) em penalizações por exportar ilegalmente os produtos para o Irão.

De acordo com os procuradores norte-americanos responsáveis pelo processo, a empresa poderia ter sofrido penalizações adicionais se não tivesse revelado voluntariamente as atividades que violaram as sanções de Washington contra Teerão.

A empresa concordou com as penalizações que vai sofrer e com as alterações às práticas que vai ter de implementar como parte de um acordo firmado com os departamentos da Justiça, Comércio e Tesouro dos Estados Unidos da América (EUA).

"Aceitámos a responsabilidade total pela nossa conduta passada, e melhorámos os nossos controlos internos para garantir que cumprimos com as leis aplicáveis", respondeu a empresa através de uma declaração.

A SAP não implementou as alterações necessárias para impedir o download do software que desenvolve no Irão durante vários anos, explicitou Nathaniel Mendel, procurador-geral pelo Massachusetts.