Alemanha aconselha Turquia a aceitar ajuda do FMI para estabilizar lira turca

Ministro das Finanças alemão falou ao telefone com o seu homólogo turco.

O Governo alemão recomendou ao executivo turco que aceite um programa de ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI) visando estabilizar a lira turca, segundo uma notícia este sábado publicada num jornal na Alemanha.



O semanário 'Der Spiegel' refere que, na quinta-feira, o ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, falou ao telefone com o seu homólogo turco, Berat Albayrak, a quem incentivou a reconsiderar a recusa de um eventual resgate.



Berat Albayrak terá se mostrado reticente e informou o ministro alemão que, na próxima semana, vai realizar um conjunto de visitas aos países do Golfo para pedir ajuda económica a alguns governos e transmitiu esperança que também a Rússia se mostre disposta a oferecer apoio à Turquia.



O FMI defende uma subida acentuada dos juros na Turquia, urgentemente necessária para acabar com a fuga de capitais e estabilizar a moeda turca, além de apontar um corte na despesa pública.



Segundo especialistas do FMI, um programa de ajudas à Turquia exigiria disponibilizar entre 30 mil milhões e 70 mil milhões de dólares (entre 26,2 mil milhões e 61,2 mil milhões de euros).



Até final do ano, Estado e credores privados na Turquia devem realizar uma reestruturação da dívida no valor de 230 mil milhões de euros, o que corresponde a mais de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) do país.



No início desta semana, a lira caiu para níveis históricos, uma situação agravada pelas tensões entre os Estados Unidos e a Turquia, que resultaram na imposição mútua de tarifas comerciais.



A queda da moeda da Turquia influenciou o comportamento dos mercados, nomeadamente na Europa.