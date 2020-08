Alemanha alerta para perigo de "faísca" poder desencadear conflito greco-turco

A Alemanha alertou esta terça-feira para o perigo de uma "faísca" poder desencadear um conflito entre a Grécia e a Turquia no Mediterrâneo Oriental e apelou à diminuição da tensão entre os dois países, ambos aliados na NATO.

Os dois países vizinhos estão envolvidos numa disputa cada vez mais acirrada há semanas, tendo ambos colocado o Exército em alerta e enviado navios de guerra na sequência da disputa sobre as fronteiras marítimas e direitos de prospeção 'offshore'.

Ambos os países anunciaram que vão realizar a partir de hoje exercícios militares entre a ilha grega de Creta e Chipre, onde um navio de prospeção turco estão a levar a cabo operações de investigação sísmica de hidrocarbonetos, escoltados pela Marinha de Guerra de Ancara.

A Grécia sustenta que o navio de prospeção turco se encontra na placa continental grega, onde tem os direitos exclusivos de potenciais depósitos e gás e petróleo, pelo que optou por enviar vasos de guerra para a área.

A Turquia está também a efetuar prospeções em águas que Chipre reclama como suas.

"A atual situação no Mediterrâneo Oriental está... a brincar com o fogo e qualquer faísca, por mais pequena que seja, poderá levar a um desastre", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, após um encontro com o homólogo grego, Nicos Dendias, em Atenas.

"Ninguém tem interesse nisso e muito menos numa confrontação entre dois membros da NATO e vizinhos", acrescentou o chefe da diplomacia alemã, que se encontra na capital grega para uma missão de mediação.

Segundo Maas, a visita a Atenas tem duas mensagens, com a primeira a estar relacionada com o facto de a Alemanha e os aliados da União Europeia (UE) "estarem firmemente solidários com a Grécia".

"A segunda, não menos importante, passa por explicar que o que é necessário agora são sinais imediatos e absolutos de uma diminuição da tensão e de uma prontidão para o diálogo", frisou o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão.

Dendias, por seu lado, acusou a Turquia de provocar a Grécia e de tentar impor uma ideologia "neo-Otomana", referindo-se ao desejo de Ancara de "reviver" o império otomano turco que governou, no passado, a grande maioria do Mediterrâneo Oriental, incluindo a Grécia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros grego insistiu na proteção dos seus interesses e direitos soberanos contra um vizinho "muito melhor e altamente armado".

"À medida que estou a falar, a Turquia continua a agir ilegalmente, a provocar, a fazer uma escalada [da tensão]. Em vez de a diminuir, estamos a testemunhar novas provocações. Estamos a testemunhar a tentativa de implementar objetivos expansionistas contra vizinhos a aliados", argumentou Dendias.

A visita de Maas a Atenas surge numa altura que a marinha e a força aérea da Grécia começaram exercícios militares navais a sudeste de Creta e a sul da ilha helénica de Kastellorizo.

Por sua vez, o ministro da Defesa turca, Hulusi Akar, indicou que a Turquia e os seus aliados estão hoje a efetuar "exercícios de treino marítimos" no Mediterrâneo Oriental para "aumentar a coordenação e a interoperabilidade".

Fonte militar citada pela agência noticiosa Associated Press (AP) adiantou que os exercícios vão decorrer hoje "apenas por algumas horas"

O ministro alemão tem previsto ainda hoje seguir para Ancara, no quadro da mediação alemã.