Alemanha aprova o maior pacote financeiro desde a II Guerra Mundial de 750 mil milhões para travar coronavírus

O Bundestag (câmara baixa do parlamento alemão) aprovou esta quarta-feira um pacote de medidas, o maior desde a II Guerra Mundial, com um volume total de 750 mil milhões de euros para travar os efeitos do coronavírus.

A proposta apresentada pelo Governo alemão, equivalente a quase 22% do Produto Interno Bruto (PIB) alemão, foi apoiada de forma maioritária.

O pacote consta de um orçamento suplementar para este ano de 156 mil milhões de euros, que inclui um fundo de resgate até 50 mil milhões para pequenas empresas e 3.500 milhões para apoio urgente ao sistema de saúde.