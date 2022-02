O chanceler alemão, Olaf Scholz, e os 16 governadores dos estados federados da Alemanha aprovaram esta quarta-feira um plano de três etapas para acabar, até 20 de março, com a maioria das restrições contra a covid-19.

Os líderes alemães anunciaram esta quarta-feira a decisão, coincidindo com os mesmos passos das vizinhas Áustria e Suíça, numa altura em que as estatísticas oficiais mostram que a taxa de infeção começou a descer no país.

"O pico já foi provavelmente atingido", disse Scholz.