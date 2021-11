Alemanha atinge novo pico de infeções por Covid-19 e ultrapassa os 5 milhões de casos

A Alemanha atingiu este domingo um novo pico do número de infeções pelo novo coronavírus com 33 489 casos positivos nas últimas 24 horas, ultrapassando os 5 milhões de casos confirmados desde o inicio da pandemia, noticia a EFE.

Segundo a agência de notícias espanhola, que cita o Instituto Robert Koch (RKI), nas últimas 24 horas morreram 55 pessoas vítimas de covid-19, elevando o número de mortes por infeção com o SARS-CoV-2 para 97 672.

A preocupação com uma nova vaga está a preocupar as autoridades e há já responsáveis políticos que admitem que a quarta vaga "vai causar mais mortes do que alguma vez" aconteceu ao longo da pandemia.