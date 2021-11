Alemanha cancela mercados de Natal em várias regiões após aumento de casos de Covid-19

Com o aumento dos casos de Covid-19 na Alemanha, há várias regiões a cancelarem os famosos mercados de natal que costumam acontecer nesta altura.



A Baviera, no sul da Alemanha, anunciou esta sexta-feira o cancelamento todos os mercados de natal por causa do aumento das infecções por coronavírus. O governo também impôs um bloqueio a todos os distritos que têm uma taxa de incidência de Covid-19 de mais de mil casos por 100 mil habitantes.



Também o famoso mercado de Natal de Munique foi cancelado novamente este ano, após um aumento dos casos.,O mercado é um dos mais antigos do país e geralmente é realizado em Marienplatz de 22 de novembro a 9 de janeiro de 2022.

Munique também teve de cancelar as mundialmente famosas comemorações da Oktoberfest no início deste ano.



Mas, apesar dos recentes cancelamentos, ainda há mercados de Natal para visitar na Alemanha.



Quatro mercados de Natal que pode visitar



O mercado de Natal de Hamburgo mantém o cronograma, mas apenas para quem for vacinado contra a Covid-19. Além deste, pode ainda visitar os mercados da cidade de Colónia e comprar peças de arte e artesanato de toda a Europa.



O Christkindlesmarkt de Nuremberg, ou 'Mercado Infantil de Cristo', é um dos mais populares da Alemanha e permanece aberto a visitantes.



Já o famoso Stiezelmarkt de Dresden deverá ser inaugurado no dia 22 de novembro. Esta feira natalícia atrai três milhões de visitantes todos os anos