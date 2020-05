Alemanha e França propõem 500 mil milhões para apoiar economia europeia

A Alemanha e a França propuseram esta segunda-feira um Fundo de Recuperação Europeu no valor de 500 mil milhões de euros para ajudar as economias mais afetadas pela pandemia de Covid-19.Segundo anunciaram Angela Merkel e Emmanuel Macron após uma reunião por videoconferência, o fundo será financiado por empréstimos contraídos no mercado em nome da União Europeia e canalizado a fundo perdido pela Comissão Europeia diretamente às regiões e setores mais afetados pela pandemia."É uma verdadeira mudança de filosofia", afirmou Macron. "Não serão empréstimos, mas sim dotações diretas aos países mais afetados e, por isso, beneficiários do plano, que não terão de reembolsar as ajudas", frisou. Já Merkel adiantou que o Fundo é a "resposta certa" à crise económica desencadeada pela pandemia, mas advertiu que tudo terá de ser feito "dentro das regras orçamentais da UE". "Temos de agir em conjunto, de uma maneira europeia", acrescentou a chanceler alemã, alertando que as circunstâncias atuais "podem pôr em perigo a unidade" da UE.A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apressou-se a saudar a proposta franco-alemã como "construtiva", afirmando que "vai no mesmo sentido" que a proposta que está a ser preparada pelo executivo comunitário e que deverá ser apresentada muito em breve.