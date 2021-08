Alemanha e Israel avançam com reforço de vacinas e ignoram apelo da OMS

À semelhança da decisão tomada pelo presidente francês, Emmanuel Macron , também a Alemanha e Israel planeiam o reforço na administração de doses da vacina da Covid-19, a partir do próximo mês de setembro.

A Alemanha pretende administrar a terceira dose da vacina a pacientes mais idosos e residentes de lares a partir de setembro, disse o ministério da Saúde.

O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, em um comunicado encorajou os cidadãos mais velhos a tomar uma terceira chance depois do governo no passado mês de julho dar início a uma campanha, avançou a agência Reuters.



A decisão de prosseguir com doses de reforço, apesar da declaração da OMS, faz aumentar os enormes desequilíbrios nas respostas à pandemia, à medida que as nações mais ricas desenvolvem programas para proteger os cidadãos da variante Delta, que é mais infecciosa.