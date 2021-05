Alemanha e Noruega ligam as suas redes elétricas com cabo submarino de 623 quilómetros

A Alemanha e a Noruega conectaram hoje oficialmente os seus mercados elétricos com o lançamento do Nordlink, um cabo submarino de 623 quilómetros e um elemento fundamental para avançar com a transição energética.

A chanceler alemã, Angela Merkel, considerou, numa cerimónia de inauguração virtual, que este é "um projeto exemplar" e que a sua entrada em funcionamento "é um grande passo de mais de 600 quilómetros de extensão para um futuro sustentável e viável de abastecimento energético".

"Estou certa e espero que o Nordlink não seja o último projeto de cooperação entre a Noruega e a Alemanha no setor energético", disse Merkel.

A primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg, também salientou a importância do projeto para os dois países e o seu contributo para uma melhor utilização dos recursos e sistemas elétricos.

A concretização do Nordlink, um dos cabos elétricos submarinos mais longos do mundo, que já começou a funcionar em abril, tem lugar após três anos de construção e permitirá o intercâmbio de eletricidade procedente de energias renováveis - hidroelétrica, no caso da Noruega e eólica, no da Alemanha.