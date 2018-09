Alemanha e Reino Unido menos exigentes para acordo do Brexit

A moeda britânica segue a ganhar terreno em relação ao euro.

Os governos alemão e britânico abandonaram algumas das exigências chave que estavam a travar um acordo para a saída do Reino Unido do bloco, avança a Bloomberg, citando fontes próximas do processo.

Tanto a Alemanha como o Reino Unido estão dispostos a aceitar um acordo menos detalhado no que toca às relações económicas e comerciais futuras entre as duas partes. As alíneas a serem definidas, que até agora davam substância a cerca de 100 páginas, podem ficar reduzidas a um décimo, diz o Jornal de Negócios.