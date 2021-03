Alemanha enfrenta aumento exponencial de infeções de Covid-19

A Alemanha enfrenta um aumento "claramente exponencial" do número de infeções por covid-19, devido sobretudo à disseminação da variante detetada inicialmente no Reino Unido, disse hoje o vice-presidente do Instituto de Saúde Pública Robert Koch.

"É bem possível que tenhamos, na Páscoa, uma situação semelhante à que vivíamos antes do Natal, com um número muito alto de casos, muitos casos graves e mortes, e hospitais sobrelotados", alertou Lars Schaade em conferência de imprensa.

"Estamos na terceira vaga da pandemia, os números estão a aumentar e a quantidade de variantes é alta", acrescentou o ministro da Saúde, Jens Spahn.