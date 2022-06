Alemanha introduz controlos fronteiriços para reunião do G7 na Baviera

A Alemanha introduziu esta segunda-feira controlos de fronteira com todos os países vizinhos até 03 de julho, para reforçar a segurança antes da reunião do G7 que será realizada no castelo de Elmau, na Baviera.

As autoridades bávaras comunicaram esta medida, que será aplicada de forma aleatória, com controlos específicos e tentando não levar a colapsos no tráfego rodoviário e ferroviário num período de partida para férias.

Entre os dias 26 e 28 de junho, Elmau irá sediar, pela segunda vez, a reunião das sete grandes potências (G7) - Estados Unidos, França, Alemanha, Canadá, Japão, Itália e Reino Unido -, depois de em 2015 ter sido o local para o encontro.

A Alemanha, país que detém a presidência rotativa do grupo, considera eficazes as medidas articuladas à época, que consistiam em controlos aleatórios de fronteira.

Esses momentos coincidiram com o início da grande crise migratória e a chegada de refugiados principalmente da Síria e estenderam-se além do outono, especialmente na fronteira entre a Alemanha e a Áustria.

Este ano, são anunciadas manifestações de protesto nos dias que antecedem a reunião e também enquanto os líderes estiverem reunidos.

Elmau será praticamente isolado pelas forças policiais, enquanto os meios de comunicação e delegações estarão concentrados principalmente em Garmisch-Partenkirchen, a cerca de 25 quilómetros do castelo e complexo hoteleiro onde decorrerão as sessões.