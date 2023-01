Alemanha não permitirá que guerra seja conflito entre Rússia e NATO

O chanceler alemão reafirmou que a Alemanha não permitirá que a guerra na Ucrânia se transforme num conflito entre a Rússia e a NATO, no final de um encontro com o Presidente do Chile.

"Contribuímos para que não houvesse uma escalada do conflito, pois isso teria consequências graves para todo o mundo", avisou Olaf Scholz, no domingo, no âmbito de uma visita a vários países da América do Sul.

"Isso levaria, por exemplo, a uma guerra entre a Rússia e os países da NATO. Isso não vai acontecer, vamos impedir com todos os nossos esforços, conseguimos até agora e continuaremos a fazê-lo", disse.