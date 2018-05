Alemanha proíbe que os pais levem as crianças de férias antes do fim das aulas

Desrespeito pela regra equivale a uma multa de mil euros.

Na Alemanha tornou-se proibido levar as crianças de férias antes do fim do período escola, visto que prejudica a educação das mesmas. Quem desrespeitar a regra pode ser multado em mil euros, avança a Euronews.As autoridades germânicas encontram-se em vários aeroportos da zona da Baviera de forma a conseguirem intercetar os familiares que pretendem levar as crianças que ainda deveriam estar em aulas.

"Os pais não devem tirar as crianças da escola antes de as férias começarem só para conseguirem apanhar voos mais baratos", pode-se ler num comunicado das autoridades.



Os pais que pretendem levar as crianças a viajar devem informar a instituição de ensino de forma a que a saída precoce seja aprovada.