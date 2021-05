Alemanha proíbe viagens do Reino Unido devido às variantes da Covid-19

O Governo alemão voltou a proibir a entrada na Alemanha de viajantes provenientes do Reino Unido, depois de declarar este sábado o território britânico como zona de mutação de variantes da Covid-19.

O regresso do Reino Unido à lista alemã deve-se à propagação da variante dos vírus SARS-CoV-2 detetada na Índia e que se encontra em transmissão comunitária ativa em solo britânico, sendo considerada pelos virologistas como particularmente agressiva e contra a qual é provável que a proteção vacinal seja inferior.

A variante B 1.617.2, como é tecnicamente conhecida, é apontada como uma das causas do aumento exponencial de infeções na Índia no último mês. No Reino Unido, existem já 3.400 casos detetados desta variante.