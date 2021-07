Alemanha quer impôr novas restrições a quem não tiver vacinação contra a Covid-19

As pessoas não vacinadas contra a Covid-19, mesmo com teste negativo, podem enfrentar mais restrições se as infeções continuarem a aumentar na Alemanha, avançou esta segunda-feira a Chanceler Angela Merkel.

"As pessoas vacinadas certamente terão mais liberdade do que pessoas não vacinadas", disse também Helge Braun ao jornal Bild am Sonntag, este domingo.



Atualmente, os alemães podem ir a locais públicos como restaurantes, cinemas ou pavilhões desportivos se estiverem totalmente vacinados ou apresentarem um teste negativo ao coronavírus. No entanto, se a taxa de incidência continuar a aumentar, as pessoas não vacinadas terão que reduzir os seus contatos, disse Helge Braun.



"Isso pode significar que o acesso a locais como restaurantes, cinemas e estádios se torne impossível, mesmo para pessoas testadas, porque o risco é muito elevado", afirmou.