Alemanha quer reabrir centros de vacinação Covid para administrar terceira dose

A Alemanha está a planear reabrir os centros de vacinação e ativar a administração em massa da terceira dose da vacina contra a covid-19 face ao aumento continuado do número de casos, anunciou esta segunda-feira o Governo.

"Temos de tornar possível a reabertura o mais rápido possível dos centros de vacinação que foram suspensos em setembro", defendeu o ministro da Saúde, Jens Spahn, em declarações ao jornal Rheinische Post, citadas pela agência espanhola Efe.

Jens Spahn propõe que seja enviada uma notificação aos maiores de 60 anos para receber a terceira dose da vacina tal como foi feito no arranque da campanha no início do ano.