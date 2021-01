Alemanha regista 12497 novas infeções de Covid-19 e 343 mortos em 24 horas

A Alemanha registou 12497 novas infeções por novo coronavírus que provoca a Covid-19 e 343 mortes nas últimas 24 horas, segundo o mais recente balanço do Instituto Robert Koch (RKI).

O número de positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país é de 1.921.024, com 40.686 mortes. Cerca de 1.545.500 pessoas foram dadas como recuperadas, de acordo com estimativas do RKI.

O número máximo de infeções foi registado no dia 18 de dezembro com 33.777, enquanto na última sexta-feira foi registado um novo recorde de mortes, com 1.188 vítimas.