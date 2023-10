Alemanha regista em setembro número mais alto em sete anos de imigantes ilegais

O número de imigrantes irregulares que cruzaram a fronteira com a Alemanha atingiu 92.119 entradas não autorizadas nos primeiros nove meses do ano, o mais elevado dos últimos sete anos, informou este sábado a Polícia Federal.

Em todo o ano de 2022, 91.986 pessoas entraram na Alemanha de forma não autorizada e, em 2021, 57.637, em comparação com 111.843 em 2016, um ano após a chamada "crise dos refugiados".

Só em setembro passado, a polícia contabilizou 21.366 pessoas que entraram no país sem autorização, aproximadamente o dobro do número de julho, e o número mais elevado desde fevereiro de 2016, com 25.650 entradas não autorizadas.